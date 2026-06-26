開催：2026.6.26 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 5 - 1 [マリナーズ] MLBの試合が26日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとマリナーズが対戦した。 パイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラー、対するマリナーズの先発投手はブライス・ミラーで試合は開始した。 1回裏、2番 ブランドン・ロー 2球目を打って右中間スタンドへのホームラ