気象台は、26日午前4時24分に、レベル４土砂災害危険警報を高槻市、豊能町に発表しました。大阪府では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■堺市●レベル２土砂災害注意報■岸和田市●レベル２土砂災害注意報■豊中市●レベル２土砂災害注意報■池田市●レベル２土砂災害注意報■吹田市●レベル２土砂災害注意報■高槻市●レベル４土砂災害危険警報【発表】■貝塚市●レベル２土砂災害注意報■枚方市