気象台は、26日午前4時20分に、レベル４土砂災害危険警報を大津市南部、大津市北部に発表しました。滋賀県では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■大津市南部●レベル４土砂災害危険警報【発表】■大津市北部●レベル４土砂災害危険警報【発表】■彦根市●レベル３土砂災害警報■長浜市●レベル２土砂災害注意報■近江八幡市●レベル２土砂災害注意報■草津市●レベル２土砂災害注意報■守山市●レ