気象台は、26日午前4時20分に、レベル３大雨警報を大津市北部、長浜市に発表しました。滋賀県では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■大津市南部●レベル３大雨警報■大津市北部●レベル３大雨警報【発表】■彦根市●レベル３大雨警報■長浜市●レベル３大雨警報【発表】■近江八幡市●レベル２大雨注意報■草津市●レベル２大雨注意報■守山市●レベル２大雨注意報■栗東市●レベル２大雨