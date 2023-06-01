現地６月25日、北中米ワールドカップ・グループＡの最終戦が行なわれ、２位・韓国代表は３位・南アフリカと対戦した。引き分け以上で２位以内を確定できたが、終始攻守に精彩を欠き、63分にマセコに奪われたゴールで０−１の敗北。勝点３（１勝２敗）にとどまって３位に転落し、失意のままにグループステージを終えた。とはいえ、今大会から出場国が48に増枠され、決勝トーナメントには32チームが進出する。12グループの３位の