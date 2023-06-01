外国人4選手に注目が集まるが、他にも楽しみな選手が勢ぞろい。A級には特別昇級を狙う尾野や、ナショナルチームの中長距離で活躍する橋本、ガールズにはオールスターファン投票上位の石井、小林、S級には小倉初参戦の市田や、地元の阿部らがいてシリーズは大盛り上がり必至だ。【2R】安藤が奮闘なら酒井が番手を生かし首位。＜3＞から＜1＞＜2＞＜5＞＜7＞の2、3着。【8R】市田と木村が踏み合えば緒方にチャンス到来。＜7＞