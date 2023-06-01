ロックバンド「ZIGGY」のボーカリスト森重樹一（62）が25日に放送されたテレビ東京「ナゼそこ？＋」（木曜後8・58）に出演。これまでの人生で経験した、驚きの負傷歴を明かした。スタジオトークで「よく骨を折るんですよ」と切り出した森重。今までの人生で「おそらく10回は骨折していると思います」と振り返った。初めて骨折したのは18歳で「そこから数えてみると4年に1回は折っている」と分析。この異常ともいえる頻度にMC