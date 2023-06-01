キュラソー日本時間26日午前5時、1分け1敗のキュラソーと、1勝1敗のコートジボワールが対戦する。W杯初勝利に望みをつなぐ78歳の老将か、悲願の決勝トーナメント進出に王手をかけたアフリカの強豪か。対照的な両国をざっくり紹介する。【もっと読む】森保Jが決勝T初戦で強いられる「中3日」は鬼門◇◇◇前代未聞のドタバタ劇だった。キュラソーを初のW杯出場に導いたオランダ人指揮官のアドフォカート監督が今年2