ドイツ日本時間26日午前5時、2連勝で首位通過を決めたドイツと、1分け1敗で崖っぷちのエクアドルが対戦する。若き知将ナーゲルスマン監督の下で復権を遂げつつある強豪か、「黄金世代」を擁する南米の堅守軍団か。対照的な両国の特徴とキーマンをざっくり紹介する。【もっと読む】森保Jが決勝T初戦で強いられる「中3日」は鬼門…W杯過去7戦で1勝6敗、後半ガス欠の負の歴史◇◇◇若き知将の下、ドイツ代表が復権し