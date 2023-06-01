建物の崩落現場で続けられる救出作業＝25日、カラカス（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】南米ベネズエラ北西部で24日に起きた連続大地震で、ロドリゲス国会議長は25日、死者が少なくとも188人、負傷者は1520人以上になったと明らかにした。200人以上が倒壊した建物のがれきの下に閉じ込められ、157人が行方不明という。地元メディアが報じた。当局が住民らの救助を急いでいる。ロイター通信は死者が数千人に達する恐れが