2026年6月25日、JR千歳線の恵み野駅構内で、通過中の釧路発札幌行きの特急おおぞら10号と人が接触する事故がありました。25日午後8時すぎ、「人が列車に飛び込んだようだ」と消防に通報がありました。この事故で、現場付近では成人男性が死亡した状態で見つかったということです。列車の乗客や運転手に、けがはありませんでした。事故の影響で、函館・千歳線の快速エアポートなど列車21本が運休となり、26日についても運用上