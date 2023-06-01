ヨーロッパで続く熱波の影響で、スペインでは4日間で200人以上が死亡したと推計されています。スペイン本土では22日と23日、平均気温が平年を約7度上回り、1950年以降6月としては最も高い平均気温を記録しました。保健当局の分析によりますと、24日までの4日間で熱波に関連して少なくとも212人が死亡したとみられるということです。一方、フランス・パリでは25日、最高気温が40.1度に達しました。フランス気象庁は引き続き、フラン