ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介（３３）が７月１日から放送される電子コミック配信サービス「めちゃコミック」の新ＣＭに出演することが２５日、分かった。佐久間はたくろう、久間田琳加と新アンバサダーに就任。ＣＭでは「めっ」とつぶやくシーンがあるが「『めっ』をためたカットの時は、空気を掌握するパワーがある“舘様”（宮舘涼太）を心に降ろして臨みました」と告白。「彼は生放送でも放送事故になるレベルの時間を使う