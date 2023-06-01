気象台は、26日午前3時57分に、レベル３大雨警報を大阪市、堺市、豊中市、池田市、泉大津市などに発表しました。大阪府では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■大阪市●レベル３大雨警報【発表】■堺市●レベル３大雨警報【発表】■岸和田市●レベル２大雨注意報■豊中市●レベル３大雨警報【発表】■池田市●レベル３大雨警報【発表】■吹田市●レベル２大雨注意報【発表】■泉大津市●レ