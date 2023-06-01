ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介（３３）が、７月１日から放送される電子コミック配信サービス「めちゃコミック」の新テレビＣＭに出演することが２５日、分かった。スマホなどで電子コミックを楽しめる同サービスのアンバサダーに就任した佐久間は、「普段から利用しているのでうれしい！」と喜んだ。普段は少女漫画を愛読しているそうで「昔から好き。常にキュンキュンを摂取しないといけない。僕の原動力なので」と明かした。