IMO（国際海事機関）は25日、オマーン沖で船舶への攻撃が報告されたことを受け、ホルムズ海峡周辺で進めていた船員の避難計画を一時停止すると発表しました。IMOは、ホルムズ海峡周辺で足止めされている約1万1000人の船員を避難させる計画を加盟国や海運業界と連携して進めています。ドミンゲス事務局長は声明で、すでに複数の船舶が無事に避難したものの、避難対象となっている船舶や周辺を航行する船舶の安全を改めて確認するた