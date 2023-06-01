アメリカの首都ワシントンで25日、7月4日に迎える建国250周年に向けた記念イベントが始まりました。ワシントンでは25日、7月4日に迎える建国250周年に向けた記念イベントが始まり、各州を紹介する展示のほか、トランプ大統領が建設を構想している凱旋門のレプリカも設置されています。テキサス州から来た来場者：250周年が待ちきれません。とても盛り上がるでしょうね。ずっと楽しみにしていました。250周年の時期にワシントンに来