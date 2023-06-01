Snow Man佐久間大介（33）が、7月1日から放送されるコミック配信サイト「めちゃコミック」新CMに出演する。ともにアンバサダーを務める、女優の久間田琳加（25）とお笑いコンビ「たくろう」と共演する。CMに登場する「オトクに読まなきゃ、めっ！」という決めセリフの「めっ」の使い方にこだわりがあるという。「『めっ』をためたカットの時は、空気を掌握するパワーがある舘様（宮舘涼太）を心に降ろして臨みました。彼は放送事故