NY株式25日（NY時間14:12）（日本時間03:12） ダウ平均52010.63（+161.73+0.31%） ナスダック25394.70（-81.93-0.32%） CME日経平均先物71500（大証終比：-1070-1.50%） 欧州株式25日終値 英FT100 10529.89（+68.26+0.65%） 独DAX 24994.83（+254.47+1.03%） 仏CAC40 8431.61（+46.12+0.55%） 米国債利回り 2年債 4.117（-0.029） 10年債 4.390（-0.002） 30年債 4.85