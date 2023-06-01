【ブリュッセル共同】天皇、皇后両陛下は25日午後（日本時間26日未明）、ベルギーの首都ブリュッセル郊外のメルスブルク軍用空港から政府専用機で出発し、帰国の途に就かれた。オランダ・ベルギー公式訪問を終え、日本時間の26日午後に羽田空港に到着する。両陛下は25日、宿舎としていたラーケン宮でフィリップ国王夫妻とお別れのあいさつをした後、日本大使公邸で日本とゆかりがある人々や在留邦人と懇談した。両陛下は13日