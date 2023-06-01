バート ホムブルク・オープン 大会期間：2026年6月21日～2026年6月27日 開催地：ドイツ バート・ホンブルク コート：芝 結果：[カロリナ ムホバ] 2 - 1 [クララ タウソン] 試合の詳細データはこちら≫ バート ホムブルク・オープン第5日がドイツ バート・ホンブルクで行われ、女子シングルス準々決勝で、第4シードのカロリナ ムホバとクララ タウソンが対戦し