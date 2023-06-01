熊本市は26日午前2時13分、新たに警戒レベル４避難指示を、熊本市南区の潤川の洪水浸水想定区域に発令しました。 【写真を見る】【避難指示】熊本市南区の潤川で氾濫危険水位を超える2220世帯対象 区域内にいる人は避難場所や安全な家に今すぐ避難してください。避難場所への移動が危険な場合には、自宅や近くの建物で少しでも浸水しにくい高い場所に移動するなど、身の安全を確保してください。 潤川流域の河川氾濫の対象校