NY株式25日（NY時間13:10）（日本時間02:10） ダウ平均52041.20（+192.30+0.37%） ナスダック25361.84（-114.79-0.45%） CME日経平均先物71415（大証終比：-1155-1.62%） 欧州株式25日終値 英FT100 10529.89（+68.26+0.65%） 独DAX 24994.83（+254.47+1.03%） 仏CAC40 8431.61（+46.12+0.55%） 米国債利回り 2年債 4.107（-0.039） 10年債 4.382（-0.010） 30年債 4.8