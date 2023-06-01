25日夜、福岡県筑後市。夜になって天気が急変。大粒の雨が激しく地面をたたきつけます。さらに、雷が何度も夜空を照らし、あたりには大きな雷鳴がとどろきました。喜入友浩キャスター「雷鳴が聞こえてきました。かなり近いところでしょうか。建物の下に入りながら歩きたいと思います」「こちらの用水路でも濁流となって、今、かなりのスピードで水が流れ始めています」活発な梅雨前線の影響で、25日は各地で“災害級の大雨”に。九