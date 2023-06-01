26日午前2時10分、芦田川に「レベル３氾濫警報」 が発表されました。氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。◆浸水が予想される地域〇広島県府中市、福山市◆エリアごとに詳しく【警戒レベル３相当】矢野原基準観測所（府中市）受け持ち区間これは、高齢者等避難の発令の目安です。芦田川の矢野原基準観測所（府中市）では、「避難判断水位」に到達しました。今後、水位はさらに上昇する見込みです。市町村