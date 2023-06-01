「ツインズ３−４ドジャース」（２４日、ミネアポリス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）は敵地ミネアポリスでのツインズ戦に「１番・投手兼指名打者」で先発し、メジャー自己最速タイの１０１・７マイル（約１６４キロ）を計測するなど６回を５安打３失点（自責点２）で８勝目（２敗）を挙げた。打者では三回の適時打を含めて２安打１打点。試合後には１９日に誕生を発表した第２子が男児だったことを明かし、父親の顔を見せ