◇サッカーW杯北中米大会“塩ロナ”のギラつきが増した。FW塩貝の憧れは、ポルトガルのFWクリスティアーノ・ロナウド。23日のウズベキスタン戦で史上初の6大会連続得点を記録したレジェンドに「立場は違うかもしれないですけど、刺激になっている。僕も点を取らなきゃいけないという気持ちになった」と闘志をかき立てられた。オランダ戦の終盤にW杯デビューも、チュニジア戦は出番なし。「僕が必要な場合も絶対来ると思う