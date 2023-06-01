NEXCO西日本は、大雨の影響できょう（26日）午前0時から、中国自動車道の広島北JCT（広島県）～山口JCT（山口県）の上り下りともに通行止めとしています。 【写真を見る】【中国道】広島北JCT～山口IC（上下）通行止め【26日午前0時～】 【画像】各地の今後24時間の天気予報は 「日本海側への広域迂回を」 国土交通省中国地方整備局やNEXCO西日本などは、「山陽自動車道」「中国自動車道」で同時通行止めと