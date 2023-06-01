26日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比1290円安の7万1280円と急落。日経平均株価の現物終値7万2366.34円に対しては1086.34円安。出来高は1万3728枚となっている。 TOPIX先物期近は4008ポイントと前日比17.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.47ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 71280