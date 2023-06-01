不振が続くメッツ・千賀が中継ぎに配置転換されることになった。カルロス・メンドサ監督は「複数のイニングや勝敗を分ける重要な場面で投げる可能性もある」と説明した。幅広く起用する方針で、千賀とは話し合いの場を持ち本人も受け入れたという。今季は開幕から不調で4月に腰椎炎症で負傷者リスト入り。23日のカブス戦も3回2/3を7失点で6敗目（0勝）を喫し、防御率は10・08に悪化していた。