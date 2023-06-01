右大腿裏の肉離れで負傷者リスト入りしているホワイトソックスの村上が、守備練習を間もなく再開すると明かした。「次はそうなると思います」と表情は明るかった。この日は本拠地でリハビリをこなし「問題なくやれている。順調です」。ランニングに加え、既に室内では打撃練習を行っている。今季20本塁打の村上は5月29日のタイガース戦での走塁の際に負傷して離脱した。