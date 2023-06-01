◇ナ・リーグカブス10―5メッツ、カブス10―3メッツ（2026年6月24日ニューヨーク）カブスの鈴木はダブルヘッダー2試合で計10打数無安打、6三振と元気がなかった。「4番・DH」で出場した第1試合は5打数無安打で3三振。第2試合は「3番・右翼」だったが併殺打に3三振を喫し、9回の守備からベンチに退いた。交代理由についてクレイグ・カウンセル監督は「（体に）少し違和感があった。深刻なものだとは思っていない」と説