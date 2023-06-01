熊本市は26日午前1時36分に避難指示を発令しました。 理由：大雨による土砂災害の危険性や河川の氾濫の危険性が高まったため 河川の氾濫や土砂災害のおそれがある危険な地域にいる人は、避難場所や安全な親戚・知人宅等に今すぐ避難してください。ただし、避難場所等への移動が危険な場合には、自宅や近くの建物で少しでも土砂災害のおそれが少ない場所に移動するなど、身の安全を確保してください。 ◆発令エリア東区（土砂災
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