◇インターリーグドジャース4―3ツインズ（2026年6月24日ミネアポリス）ドジャースのベッツがメジャー通算300号本塁打を達成した。0―0の2回、先頭で左中間へ先制9号ソロを放ち、大谷もあと「3本」と迫る偉業に一足先に到達した。節目の一発に「特別なことだと思う。自分が年を取り、長くこの世界にいるから（達成できて）当然のことかもしれない。でもここまで順調にやって来られた」と、13年間で積み上げた数字に胸を