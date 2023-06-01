NY株式25日（NY時間12:04）（日本時間01:04） ダウ平均52195.48（+346.58+0.67%） ナスダック25358.23（-118.40-0.46%） CME日経平均先物71535（大証終比：-1035-1.45%） 欧州株式25日GMT16:04 英FT100 10529.89（+68.26+0.65%） 独DAX 24994.83（+254.47+1.03%） 仏CAC40 8431.61（+46.12+0.55%） 米国債利回り 2年債 4.102（-0.043） 10年債 4.380（-0.012） 30年債