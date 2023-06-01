天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、世界的デザイナー・森英恵さんの生誕100年を記念した展覧会をご覧になりました。愛子さまは25日夜、アジア人初のパリ・オートクチュール正会員で、2022年に亡くなった世界的デザイナー・森英恵さんの生誕100年を記念した展覧会を鑑賞されました。鮮やかなピンク色に菊が描かれた「菊のパジャマドレス」などおよそ400点が展示され、「華やかですね」などと言いながら熱心にご覧になっていました