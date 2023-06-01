天皇皇后両陛下が公式訪問先のベルギーを出発し、帰国の途につかれました。現地時間25日、両陛下は見送りのベルギー関係者らに笑顔で挨拶し、政府専用機に乗り込まれました。両陛下は6月13日からおよそ2週間、国賓としてオランダとベルギーを訪問されていました。両国では晩さん会や歓迎行事などの公式行事のほか、両王室の特別な招待により、郊外の離宮で過ごされる日程もありました。また、病院や研究所など民間の施設も訪ね、国