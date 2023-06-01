25日朝、青森県で最大震度6強を観測した地震について、政府の地震調査委員会はプレートが時間をかけてゆっくりと動く「スロースリップ」が今回の震源の近くで加速していたとしました。スロースリップとは、プレートの境界がゆっくりと滑るような現象で、巨大地震につながる可能性が指摘されています。25日夜に開かれた政府の地震調査委員会は、4月20日に青森県で震度5強を観測した三陸沖を震源とする地震がおきて以降、今回の震源