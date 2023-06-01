九州北部などに発表されているレベル4土砂災害危険警報は夜になって対象範囲が広がっています。今後の雨の予想について、気象予報士の澤麻美さんが解説します。■台風7号沖縄で線状降水帯恐れも25日午後11時時点で、九州北部地方から中国地方にかけて発達した雨雲がかかっていて、特に広島県では土砂災害の危険度が急激に高まっています。安全な場所で過ごすようにしてください。――2つの台風の進路はまず台風7号は暴風域を伴