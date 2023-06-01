南米ベネズエラで日本時間25日朝、マグニチュード7を超える大きな地震が相次ぎ発生しました。ロイター通信によりますと、ロドリゲス暫定大統領は少なくとも164人が死亡し、1000人近くが負傷したと明らかにしています。被害の全容は不明で、死者数は数千人に上る可能性も指摘されています。