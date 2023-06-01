総社市役所 岡山県総社市と笠岡市は土砂災害の危険が高まっているとして、25日夜、一部地域に「警戒レベル4避難指示」を発令しました。 避難指示は、5段階の警戒レベルのうち上から2番目にあたる情報で、発令された地域にいる人は、速やかに危険な場所から避難してください。避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所への避難や、自宅内のより安全な場所に避難をしてください。 総社市で対象となるの