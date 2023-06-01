プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「トマトと貝柱の冷製パスタ」 「ささがきゴボウのサラダ」 「カニカマと卵のオイスター炒め」 の全3品。 サッパリおいしい冷製パスタがメイン！ヘルシーな献立です。【主食】トマトと貝柱の冷製パスタ 貝柱缶を加えることで手軽に旨味をプラス。しっかりと冷やして召し上がれ！ ©Eレシピ 調理時間：15分+冷やす時間 カロリー：434Kcal レ