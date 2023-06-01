26日午前0時39分、大分地方気象台は大分県に線状降水帯直前予測を発表しました。大分西部では、今後3時間以内に線状降水帯が発生して、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっています。この後、命に危険が及ぶ災害発生の可能性が急激に高まるおそれがあります。土砂災害や河川の氾濫、低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。