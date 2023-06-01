記事ポイント東京経営サポーターが第1次公募で44件採択支援達成デジタル化・AI導入補助金は中小企業のソフトウェア・クラウド導入費を補助累計支援実績2,900社超（10年間） 東京経営サポーターが、デジタル化・AI導入補助金2026(通常枠)第1次公募において、44件の採択支援実績を達成しました。全国の採択件数891件のうち約4.9%にあたる成果で、全国20社に1社を東京経営サポーターが支援した形です。 「デジタル化・AI導