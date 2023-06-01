記事ポイントソレイルミナーレが福岡県に初進出、2026年7月1日開設カフェ風内装で前向きに通える空間半日型個別リハビリと「ボディ ハグ シャワー」で生活機能を維持・向上 HLCは、リハビリ特化型デイサービス「ソレイルミナーレ」の福岡県初拠点として、2026年7月1日（水）に「ソレイルミナーレ井尻」を開設します。福岡市南区の住宅地に位置し、西鉄天神大牟田線・井尻駅近くという立地で、地域の高齢者が住み慣れた環境の