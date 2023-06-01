Ｊ１清水がＪ１京都のＤＦ須貝英大（ひでひろ、２７）を完全移籍で獲得することが２５日までに分かった。須貝は明大を経て、２０２０年に甲府でプロキャリアをスタート。２３、２４年はＪ１鹿島でプレーし、２５年から京都に完全移籍で加入した。今季は明治安田Ｊ１百年構想リーグでは、プレーオフラウンドを含む１８試合に出場。左右のサイドバック（ＳＢ）に加え、ボランチもこなせるユーティリティー性が持ち味。今季から指揮