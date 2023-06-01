メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市教育委員会は、熱中症対策としてすべての市立小中学校に冷たい水が飲めるウォータークーラーの設置を目指す考えを明らかにしました。 名古屋市教育委員会によりますと、ウォータークーラーなどが設置されているのは、市立の小学校で9校、中学校で18校に留まり、これらは学校独自で導入しています。 25日の名古屋市議会本会議