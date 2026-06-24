ニューヨーク発祥のレストラン「サラベス」では、2026年7月1日（水）から8月16日（日）まで「サマーフェア」を開催します。第1弾では、夏らしい爽やかな味わいを楽しめる「サニーシトラスパンケーキ」と、食べ応え抜群の「キューバサンド」が登場。さらに、季節限定ドリンクもラインアップし、暑い季節にぴったりの特別なメニューが勢ぞろいします♡ 夏を彩るシトラスパンケ