土砂災害危険警報が発表された南阿蘇村が、全域に避難指示を発令しました。 【写真を見る】【速報】レベル4土砂災害危険警報の南阿蘇村が全域に避難指示 開設された避難所は以下の通りです。(旧)両併小学校体育館及び校舎、（旧）白水小学校校舎、久木野小学校体育館、南阿蘇中学校第1体育館、（旧）立野小学校体育館