熊本地方、阿蘇地方に線状降水帯直前予測3時間以内に災害もたらす大雨のおそれ 26日午前0時9分、熊本地方気象台は熊本県に線状降水帯直前予測を発表しました。午前0時9分に熊本県阿蘇地方に、そして午前0時19分に熊本県熊本地方に線状降水帯直前予測を発表しました。熊本地方、阿蘇地方では、今後3時間以内に線状降水帯が発生して、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっています。この後、命に危険が及ぶ災害発生の